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Данилов о жителях ОРДЛО: Мы никого не держим. Мир большой

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Жители ОРДЛО после деоккупации должны найти общий язык с другими украинцами, а не наоборот

Данилов о жителях ОРДЛО: Мы никого не держим. Мир большой

Фото: Getty Images

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Жители оккупированной части Донецкой и Луганской областей после деоккупации должны найти общий язык с другими украинцами, а не наоборот.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в телевизионном эфире, отвечая на вопрос, как найти общий язык с жителями ныне оккупированных территорий после освобождения Донбасса и Луганщины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это не нам с ними, а им с нами. Это фундаментальная вещь. Это им с нами надо найти общий язык. У нас есть границы. Если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир большой. Они могут поехать в Соединенные Штаты, в Германию, куда угодно. Либо – в Якутию, либо – в Воркуту. Где их там еще ждут?" – сказал он.

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"Смотрите, я хочу, чтобы вы понимали: не мы – к ним, а они – к нам. Это фундаментальная вещь", - добавил секретарь СНБО.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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