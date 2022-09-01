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Армии россии и беларуси проведут учения возле украинских границ

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Пока что вероятность нового вторжения со стороны Беларуси остаётся невысокой

Армии россии и беларуси проведут учения возле украинских границ

фото из свободных источников

Новина українською

Вероятность нового наступления войск России с территории Беларуси или вторжения белорусских войск в Украину к началу осени "остается низкой", однако на 8–14 сентября там запланированы совместные учения армии этой страны-союзницы оккупантов с военными РФ и других стран ОДКБ.

Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Основное внимание, как предполагается, на учениях будет уделено ведению маневровой обороны с переходом в контрнаступление и – впервые в армии Беларуси – освобождению временно захваченной условным противником территории и выхода на государственную границу.

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От армии Беларуси к учениям будут привлечены органы управления, в/ч и подразделения Западного оперативного командования РБ.

"Замыслом командно-штабного обучения предусматривается освобождение части утраченной территории условной страны. Не исключено, что под так называемой "потерянной территорией" подразумеваются приграничные районы Житомирской, Волынской и Ровенской областей", - предостерег Громов.

Все это, подчеркнул он, отвечает концепции совместных действий вооруженных сил так называемого Союзного государства на украинском направлении.

Как отметил бригадный генерал, Вооруженные Силы Украины "готовы к любому течению событий, в том числе на северном направлении нашей страны".

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В статье: война с Россией
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