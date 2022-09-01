На россии погиб глава совета директоров ЛУКОЙЛа: выпал из окна больницы

Председатель совета директоров нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов погиб, упав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Сегодня утром (1 сентября - ред.) Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался", - говорится в заявлении.

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На месте происшествия работают сотрудники росссийских правоохранительных органов.

СМИ отметили, что пока не располагают официальным подтверждением этой информации.

Позже источники среди российских правоохранителей рассказали, что Маганов покончил с собой.

Маганов в 1980-х годах работал в "Лангепаснефтегазе", вошедшем затем в состав "ЛУКОЙЛа". С момента создания АО занимал в "ЛУКОЙЛе" руководящие посты. С 2006 года Маганов занимал пост первого исполнительного вице-президента компании.