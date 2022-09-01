Путин придумал новую "цель" войны в Украине

Президент России Владимир Путин назвал новую цель "специальной операции" в Украине.

Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на заявление президента РФ на открытом уроке в Калининграде.

По словам Путина, на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает самой России.

"Его ликвидация - цель "специальной военной операции", - сказал он.

Как сообщалось, ранее причиной войны в Украине Путин называл "помощь людям на Донбассе".