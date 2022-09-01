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Русол - о телепуле: На моих глазах происходила трансформация регламента УПЛ

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Представитель Днепра-1 рассказал о ситуации с правами на показ матчей

Русол - о телепуле: На моих глазах происходила трансформация регламента УПЛ

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол на пресс-конференции по единому телепулу рассказал, почему клуб решил не передавать права УПЛ.

– Вы говорите, что вас "нагибают через колено". Это к кому обращение, кто подразумевается? Евгений Дикий, УПЛ, Андрей Павелко, УАФ, другие клубы, которые в пуле? Есть ли вообще диалог именно с Павелко, потому что с начала этого скандала он еще ни разу не высказывался по поводу телепула?

– "Днепр-1" подписал долгосрочный контракт с "1+1 media" с момента выхода клуба в УПЛ. Мы это сделали в 2018 году.

На моих глазах происходила трансформация регламента УПЛ в плане того, как эта организация пыталась, не знаю, завладеть правами на телевизионный пул, или получить контроль над принятием решений.

В 2018 году в регламенте указ по телепулу звучал следующим образом — клубы могут передавать свои права транслятору или вещателю. Потом через год или два регламент изменили и сказали, что клубы уже обязаны передавать свои права.

В 2022 году опять изменили в регламенте санкции, если клубы не будут добровольно передавать свои права. На протяжении пяти или шести лет на моих глазах этот регламент менялся. Я не знаю, кто это просил, был инициатором всех этих изменений, но я вижу, что эта стратегия для того, чтобы лишить клубы права распоряжаться своими правами.

Я думаю, что все собравшиеся здесь представители считают, что права принадлежат клубам, и мы имеем право распоряжаться дальнейшей их судьбой, передавать кому-то или не передавать, если мы считаем, что предложение, например, Setanta не удовлетворяет наши желания.

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В статье: Андрей Русол СК Днепр-1 телепул
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
01.09.2022 в 19:30
Шахрайство. Передача прав на телетрансляцію - умова членства в УПЛ.
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