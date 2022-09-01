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ВСУ снова ударили по Каховскому мосту и помешали россиянам строить понтонную переправу

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Держим переправы на огневом контроле

ВСУ снова ударили по Каховскому мосту и помешали россиянам строить понтонную переправу

Фото из свободных источников

Новина українською

Вооруженные силы Украины помешали оккупантам строить новую понтонную переправу вблизи Дарьевки, а также нанесли новые удары по Каховскому мосту на Херсонщине.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Попытка установления новой понтонной переправы в районе Дарьевцы также пресечена нашим огнем. Огневой контроль над Каховским мостом оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксацию нетрудоспособности инфраструктурного объекта", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что всего за ночь украинские защитники уничтожили 33 россиян, 4 танка Т-72, ​​3 гаубицы "Мста-Б", 4 единицы автобронетехники и склад боеприпасов в Баштанском районе.

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В статье: война с Россией
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