МАГАТЭ оставила на ЗАЭС несколько представителей, глава организации уехал

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС останутся представители МАГАТЭ.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Гросси сообщил, что миссии за несколько часов работы на АЭС удалось собрать достаточно важной информации, не уточнив деталей.

По словам Гросси, миссия МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС в Энергодаре до 3 сентября, а затем будет решаться вопрос постоянного присутствия своих наблюдателей в районе станции.

Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации.

В "Энергоатоме" сообщили, что по состоянию на 18:00 на ЗАЭС остались 5 представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.

Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС по 3 сентября.

Напомним, что миссия Международного агентства по атомной энергии после обеда 1 сентября прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на оккупированную ЗАЭС.