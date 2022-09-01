На границе с Румынией пограничники задержали группу мужчин, которые с загранпаспортами "пошли за грибами"
Не фартонуло
dpsu.gov.ua
Вблизи границы с Румынией пограничники Мукачевского отряда в Закарпатье задержали 6 подозрительных лиц, утверждавших, что "вышли вечером собирать грибы".
Мужчин, которые втихаря пробирались к границе, военнослужащие задержали неподалеку от урочища Щауль Раховского района.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Когда мужчины заметили пограничников, то попытались скрыться. Однако несколько предупреждающих выстрелов охранников границы заставили правонарушителей изменить свои намерения и остановиться.
Мужчины пытались объяснить свое пребывание вблизи границы тем, что хотели "собрать грибов". Правда, никаких корзин или ведер у мужчин не было. С ними были только загранпаспорта, ковид-сертификаты европейского образца и сменная одежда.
Для выяснения всех обстоятельств правонарушения горе-грибников доставили в пограничное подразделение, где на них составили протоколы о совершенных правонарушениях. Кроме того, в адрес Раховского отделения полиции было направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.336 Уголовного Кодекса Украины "Уклонение от призыва по мобилизации".
Всего на Закарпатье на участках Мукачевского и Чопского пограничных отрядов пограничники в августе обнаружили и задержали 700 мужчин, пытавшихся незаконно покинуть территорию Украины.
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