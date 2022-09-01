Гросси: МАГАТЭ устанавливает постоянное присутствие на Запорожской АЭС
Миссия таки добралась до ЗАЭС
фото из свободных источников
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об установлении постоянного присутствия агентства на оккупированной Россией Запорожской атомной станции.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я только что завершил первый тур по ключевым местам, которые мы хотели увидеть в этом первом подходе ко всему объекту. Конечно, многое еще предстоит сделать. Моя команда остается, и, что более важно и что самое важное, мы устанавливаем наше постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ здесь", – сказал Гросси.
Ранее НАЭК "Энергоатом", в состав которой входит ЗАЭС, сообщила, что по состоянию на 18:00 четверга
По данным "Энергоатома", на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции. "Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября", – отметили в НАЭК.
Миссия МАГАТЭ прибыла на захваченную российскими войсками ЗАЭС 1 сентября, приблизительно после 14:00. По заявлениям оккупационных властей, покинувшие станцию эксперты МАГАТЭ "должны выехать за подконтрольную РФ территорию до 20:00".
Популярное сейчас
- Малиновский остается в Аталанте, Виллиан вернулся в АПЛ. Онлайн трансферного дедлайна
- Клубы попросили УПЛ развести во времени начало матчей с участием Динамо и Днепра-1
- Суд запретил УПЛ и УАФ наказывать клубы за нарушение условий единого телепула
- "Пусть стоят в очередях". россияне заявили, что они не собираются делать пропуска для миссии МАГАТЭ
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО