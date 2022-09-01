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Гросси: МАГАТЭ устанавливает постоянное присутствие на Запорожской АЭС

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Миссия таки добралась до ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ устанавливает постоянное присутствие на Запорожской АЭС

фото из свободных источников

Новина українською

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об установлении постоянного присутствия агентства на оккупированной Россией Запорожской атомной станции.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я только что завершил первый тур по ключевым местам, которые мы хотели увидеть в этом первом подходе ко всему объекту. Конечно, многое еще предстоит сделать. Моя команда остается, и, что более важно и что самое важное, мы устанавливаем наше постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ здесь", – сказал Гросси.

Ранее НАЭК "Энергоатом", в состав которой входит ЗАЭС, сообщила, что по состоянию на 18:00 четверга Гросси покинул станцию. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации.

По данным "Энергоатома", на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции. "Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября", – отметили в НАЭК.

Миссия МАГАТЭ прибыла на захваченную российскими войсками ЗАЭС 1 сентября, приблизительно после 14:00. По заявлениям оккупационных властей, покинувшие станцию эксперты МАГАТЭ "должны выехать за подконтрольную РФ территорию до 20:00".

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В статье: война с Россией
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