Лукашенко заявил, что развязка в Украине близка и что Россия не может проиграть
Интересно, он сам верит, в то, что говорит?
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Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе открытого урока истории в школах и вузах заявил, что война в Украине завершится в ближайшее время, – и он уверен, что Россия не может ее проиграть.
Об этом сообщает российское издание "Ведомости".
"Там конфликт зреет между президентом и военными. Только военные могут ребром ударить и сказать: "Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли".
Лукашенко убеждал белорусских школьников и студентов, что "Украину делят". В частности, по его словам, поляки заинтересованы в западных территориях страны.
В связи с этим Лукашенко считает, что развязка конфликта будет уже "в ближайшее время".
Лукашенко надеется, что в Украине сейчас ситуация зависит не от президента, а от военных: по его утверждению, они видят "бесперспективность" ситуации.
"Россия не может потерпеть там поражение. И я в этом, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию".
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