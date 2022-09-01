Лукашенко заявил, что развязка в Украине близка и что Россия не может проиграть

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе открытого урока истории в школах и вузах заявил, что война в Украине завершится в ближайшее время, – и он уверен, что Россия не может ее проиграть.

Об этом сообщает российское издание "Ведомости".

"Там конфликт зреет между президентом и военными. Только военные могут ребром ударить и сказать: "Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли".

Лукашенко убеждал белорусских школьников и студентов, что "Украину делят". В частности, по его словам, поляки заинтересованы в западных территориях страны.

В связи с этим Лукашенко считает, что развязка конфликта будет уже "в ближайшее время".

Лукашенко надеется, что в Украине сейчас ситуация зависит не от президента, а от военных: по его утверждению, они видят "бесперспективность" ситуации.

"Россия не может потерпеть там поражение. И я в этом, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию".