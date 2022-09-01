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Зеленский: Россияне не пустили на ЗАЭС независимых журналистов

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Хоть это и было обещано

Зеленский: Россияне не пустили на ЗАЭС независимых журналистов

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов, там были только пропагандисты из России.

Об этом Зеленский рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении и 1 сентября.

Зеленский отметил, что 1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, "несмотря на все провокации российских военных и циничные обстрелы Энергодара", но оккупанты пытаются превратить этот визит "в бесплодную экскурсию по станции".

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Президент надеется на объективные выводы экспертов МАГАТЭ относительно рисков на ЗАЭС.

Зеленский заявил, что "Россия делала очень много циничных вещей, чтобы обмануть миссию, в том числе посредством запугивания жителей Энергодара: оккупанты заставляли людей врать представителям МАГАТЭ, передавать какие-то бумажки, что-то там подписывать, что-то говорить".

При этом украинских и западных журналистов россияне на ЗАЭС не допустили.

"Когда мы виделись с господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что действительно происходит.

К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ.

Надеемся, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции", - заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что под управлением украинских специалистов более трех десятилетий находятся Чернобыльская станция и 4 рабочих АЭС – и к деятельности ни одного из этих 5 объектов у МАГАТЭ никогда не было замечаний, "пока Россия не ворвалась на нашу территорию и не принесла сюда свое безумие".

По словам президента, когда российские военные выйдут с территории ЗАЭС и заберут свое оружие и боеприпасы, прекратят обстрелы и свои провокации, "Запорожская станция сможет вернуться к безопасной работе, которая и была всегда под контролем Украины".

"Главное, что должно произойти, – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали соответствующих призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве.

Это был ключевой – ключевой! – пункт безопасности наших договоренностей. Это говорилось ясно: демилитаризация и полный контроль украинских атомщиков", - сказал президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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