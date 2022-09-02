Минских соглашений больше не существует. Зеленский распустил делегацию Украины в Трехсторонней группе

Президент Владимир Зеленский официально распустил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом говорится в тексте Указа, размещенном на официальном сайте Президента Украины. Документ проходит под номером 621/2022.

Ранее делегацию Украины в этой дипломатической миссии возглавлял первый президент Леонид Кравчук.

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу занималась урегулированием конфликта на востоке Украины. В ней работали делегации Украины и россии при посредничестве ОБСЕ. Уже после полномасштабного вторжения россии пыталась возобновить минский процесс переговоров, но украинская сторона решительно отвергает все попытки россиян идти на переговоры без вывода войск и освобождения захваченных территорий.