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Минских соглашений больше не существует. Зеленский распустил делегацию Украины в Трехсторонней группе

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Российское вторжение сделало невозможным процесс переговоров

Минских соглашений больше не существует. Зеленский распустил делегацию Украины в Трехсторонней группе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент Владимир Зеленский официально распустил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом говорится в тексте Указа, размещенном на официальном сайте Президента Украины. Документ проходит под номером 621/2022.

Ранее делегацию Украины в этой дипломатической миссии возглавлял первый президент Леонид Кравчук.

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу занималась урегулированием конфликта на востоке Украины. В ней работали делегации Украины и россии при посредничестве ОБСЕ. Уже после полномасштабного вторжения россии пыталась возобновить минский процесс переговоров, но украинская сторона решительно отвергает все попытки россиян идти на переговоры без вывода войск и освобождения захваченных территорий.

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В статье: война с Россией
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