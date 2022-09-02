Минских соглашений больше не существует. Зеленский распустил делегацию Украины в Трехсторонней группе
Российское вторжение сделало невозможным процесс переговоров
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский официально распустил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом говорится в тексте Указа, размещенном на официальном сайте Президента Украины. Документ проходит под номером 621/2022.
Ранее делегацию Украины в этой дипломатической миссии возглавлял первый президент Леонид Кравчук.
Трехсторонняя контактная группа по Донбассу занималась урегулированием конфликта на востоке Украины. В ней работали делегации Украины и россии при посредничестве ОБСЕ. Уже после полномасштабного вторжения россии пыталась возобновить минский процесс переговоров, но украинская сторона решительно отвергает все попытки россиян идти на переговоры без вывода войск и освобождения захваченных территорий.
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