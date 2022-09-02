Шахтер подписал Шведа, Обамеянг в Челси, Алонсо и Бельерин в Барселоне. Главные новости за 1 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 1 сентября

Четверг был последним днем, когда клубы топ-5 лиг Европы могли совершать между собой сделки. Активной была “Барселона”: Пьер-Эмерик Обамеянг был отправлен в “Челси” (12 млн), Серджиньо Дест в “Милан” (аренда), Мартин Брейтуэйт – в “Эспаньол” (свободный агент). В свою очередь присоединились к “Барсе” фланговые защитники Эктор Бельерин (“Арсенал”) и Маркос Алонсо (“Челси”). Помимо Обамеянга, “Челси” подписал и центрхава “Ювентуса” Дениса Закарию. Из “Ювентуса” в Англию отправился и хавбек Артур. На правах аренды бразильца взял “Ливерпуль”. “Пари Сен-Жермен” подписал лидера “Валенсии” Солера, бразилец Виллиан вернулся в Лондон, присоединившись к “Фулхэму”, Криштиану Роналду, Мемфис Депай, Френки де Йонг и Руслан Малиновский остались в своих клубах.

Правый вингер Марьян Швед продолжит карьеру в донецком "Шахтере". 25-летний воспитанник “Карпат” подписал контракт до 2027 года. Детали его трансфера из "Мехелена" “горняки” не разглашают. Луганская "Заря" официально подтвердила переход полузащитника "Динамо" Дениса Антюха и защитника Романа Вантуха. “Ворскла” вернула из Испании Василия Кравца, “Днепр-1” подписал алжирского pfobnybrf “Боавишты” Яниса Амаша.

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре прибыл в расположении “горняков” во Львове. 21-летний форвард провел вне игры почти год, восстанавливаясь после тяжелой травмы. Форвард сыграл на сборах только одну игру, отметившись при этом забитым голом. Вместе с Траоре и Шведом вчера тренировался и Михаил Мудрик – трансфер таланта “Шахтера” в “Брентфорд” или “Арсенал” откладывается до зимы.

Конфликт УПЛ и УАФ с пятью клубами по поводу телеправ продолжается. Вчера Печерский суд города Киева выпустил два постановления. Одним решением Суд запретил УПЛ и Сетанте подавать жалобы на трансляции в ютубе, а вторым решением Суд запретил УАФ применять штрафные и спортивные санкции. Помимо всего прочего, группа 1+1 media, которая владеет правами на матчи "Динамо", "Зари", "Днепру-1", "Руху" и "Металлисту", заявила, что вышеуказанные клубы не получают за трансляции ни копейки .

В последнем матче пятого тура АПЛ “Манчестер Юнайтед” смог в выездной игре обыграть “Лестер” (1:0). Единственный гол за МЮ забил Джейдон Санчо. Третья подряд победа в Премьер-лиге позволила “Юнайтед” подняться на пятое место. “Лестер” с одним очков – последний.

“Аталанта” вышла в лидеры Серии А после победы над “Торино” (3:1) в четвертом туре. Хет-трик сделал нидерландский хавбек Тен Копмейнерс, а Руслан Малиновский провел на поле последние десять минут. У “Аталанты” десять очков после четырех матчей, столько же у “Ромы”.