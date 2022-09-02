Россияне пытаются создать условия для возобновления наступления - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации на фронте по состоянию на утро пятницы, 2 сентября.

Указывается, что армия рф продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании оккупированных районов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также создание благоприятных условий для возобновления наступления.

Волынское и Полесское направления

Обстановка остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства беларуси.

Сиверское направление

противник продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг производил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Пушкари, Хреновка, Сеньковка Черниговской области и Суходол, Новая Слобода и Нововасиловка Сумской области.

Слобожанское направление

россияне ведут боевые действия в целях недопущения потери контроля над занятыми рубежами и логистическими маршрутами в Харьковской области. Пытаются найти слабые места в обороне наших войск и улучшить тактическое положение.

Харьковское направление

враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Питомник, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Перемога, Дементиевка, Пришиб. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Шестаково, Байрак, Русские Тишки и Веселое.

Славянское направление

огневое поражение военной и гражданской инфраструктуры врагом в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Бражковка, Дубровно.

Донецкое направление

россияне основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях пытаются улучшить тактическое положение, производят огневое поражение наших войск. Пытаются сковывать действия подразделений Сил обороны и не допустить их переброски на другие направления.

Краматорское направление

обстрелы в районах населенных пунктов Богородичное, Григоровка, Донецкое, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Раздолевка, Веселое. Авиационный удар в районе населённого пункта Верхнекаменское.

Бахмутское направление

враг обстреливал районы населенных пунктов Сухая Балка, Юрьевка, Бахмутское, Майорск, Зайцево, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Яковловка. Подразделениями Сил обороны было отражено наступление противника по направлениям населенных пунктов Бахмутское и Бахмут, а также Веселая Долина и Майорск.

Авдеевское направление

противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое, Опытное, Водяное, Тоненькое, Первомайское, Карловка. Наши войска успешно отразили наступление подразделений противника в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское и Невельское. Также были отражены штурмовые действия врага, которые он пытался провести в направлениях населённых пунктов Авдеевка и Красногоровка.

Новопавловское направление

подразделения противника совершали обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Никольское, Пречистовка, Большая Новоселка, Богоявленко, Новомайорск, Нескучное. Активных наступательных действий враг не производил.

Запорожское направление

активных наступательных действий вражеские подразделения не совершали.

Южнобужское направление

россияне сосредотачиваются на обороне занятых ранее рубежей и позиций. Осуществляли обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры по танкам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Александровка, Посад-Покровское, Прибугское, Новониколаевка, Любомировка, Новогригоровка, Киселевка, Первомайское, Кобзарцы, Партизанское, Великое Артаково, Андреевка, Новоселовка, Шевченково, Ольгино, Миролюбовка, Любимовка и Петровка. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Лозовое, Сухой Ставок, Большое Артаково, Крещеновка. Были остановлены Силами обороны во время наступательных действий в направлении населенного пункта Потемкино.