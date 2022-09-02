Россияне пытаются создать условия для возобновления наступления - Генштаб
Локальные наступательные операция врага отражены
Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации на фронте по состоянию на утро пятницы, 2 сентября.
Указывается, что армия рф продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании оккупированных районов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также создание благоприятных условий для возобновления наступления.
- Волынское и Полесское направления
Обстановка остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства беларуси.
- Сиверское направление
противник продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг производил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Пушкари, Хреновка, Сеньковка Черниговской области и Суходол, Новая Слобода и Нововасиловка Сумской области.
- Слобожанское направление
россияне ведут боевые действия в целях недопущения потери контроля над занятыми рубежами и логистическими маршрутами в Харьковской области. Пытаются найти слабые места в обороне наших войск и улучшить тактическое положение.
- Харьковское направление
враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Питомник, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Перемога, Дементиевка, Пришиб. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Шестаково, Байрак, Русские Тишки и Веселое.
- Славянское направление
огневое поражение военной и гражданской инфраструктуры врагом в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Бражковка, Дубровно.
- Донецкое направление
россияне основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях пытаются улучшить тактическое положение, производят огневое поражение наших войск. Пытаются сковывать действия подразделений Сил обороны и не допустить их переброски на другие направления.
- Краматорское направление
обстрелы в районах населенных пунктов Богородичное, Григоровка, Донецкое, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Раздолевка, Веселое. Авиационный удар в районе населённого пункта Верхнекаменское.
- Бахмутское направление
враг обстреливал районы населенных пунктов Сухая Балка, Юрьевка, Бахмутское, Майорск, Зайцево, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Яковловка. Подразделениями Сил обороны было отражено наступление противника по направлениям населенных пунктов Бахмутское и Бахмут, а также Веселая Долина и Майорск.
- Авдеевское направление
противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое, Опытное, Водяное, Тоненькое, Первомайское, Карловка. Наши войска успешно отразили наступление подразделений противника в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское и Невельское. Также были отражены штурмовые действия врага, которые он пытался провести в направлениях населённых пунктов Авдеевка и Красногоровка.
- Новопавловское направление
подразделения противника совершали обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Никольское, Пречистовка, Большая Новоселка, Богоявленко, Новомайорск, Нескучное. Активных наступательных действий враг не производил.
- Запорожское направление
активных наступательных действий вражеские подразделения не совершали.
- Южнобужское направление
россияне сосредотачиваются на обороне занятых ранее рубежей и позиций. Осуществляли обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры по танкам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Александровка, Посад-Покровское, Прибугское, Новониколаевка, Любомировка, Новогригоровка, Киселевка, Первомайское, Кобзарцы, Партизанское, Великое Артаково, Андреевка, Новоселовка, Шевченково, Ольгино, Миролюбовка, Любимовка и Петровка. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Лозовое, Сухой Ставок, Большое Артаково, Крещеновка. Были остановлены Силами обороны во время наступательных действий в направлении населенного пункта Потемкино.
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