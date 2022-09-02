Ночью россияне ударили по Днепропетровщине, Николаевщине, Харькову и еще 2 украинским городам

Ночью враг атаковал Днепропетровскую область. Ударил из "Градов" по Никопольскому району. В Красногригорьевской громаде ранен 56-летний мужчина. Он пытался спастись от обстрелов – ехал из деревни. Вражеский снаряд попал рядом с машиной, мужчина в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. От российской атаки пострадали два села Красногригорьевской громады. Там один дом уничтожен, шестнадцать – изуродованы. Обстрелом задело помещение местного лицея, машины, газопровода и линии электропередач. Без света остались более 2 000 человек, без воды – около 5 000. На месте уже работают аварийные бригады. В других районах области ночь без "прилетов" и в эту минуту спокойно. российские войска в ночь на 2 сентября снова обстреляли Харьков. Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов. "Прилет" произошел в Холодногорском районе. Данных по поводу погибших или раненых пока нет. российские оккупанты в течение 1 сентября продолжали обстреливать территорию Сумской области, в результате чего разрушены гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Так, россияне совершили 7 обстрелов пяти громад Сумщины: Краснопольской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Эсманской и Кириковской. В сутки в области зафиксировали более 100 прилетов. По данным ОВА, оккупанты били из ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. В полночь, 2 сентября, в 00:01 произошел вражеский обстрел окрестности с. Константиновка Первомайской громады (Николаевщина). Разрушений и пострадавших нет. Также враг бил по Славянску и Одесщине:

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