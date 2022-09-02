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Минус переправа в Новой Каховке и хлопок в Мелитополе. На юге ВСУ разбили 5 складов россиян с БК

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Минус переправа в Новой Каховке и хлопок в Мелитополе. На юге ВСУ разбили 5 складов россиян с БК

Генштаб ВСУ

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Пытаясь удержать оборону на суше, враг продолжает артиллерийско-минометные обстрелы, а также авиационные и ракетные удары по нашим позициям, по мирным населенным пунктам, по местным жителям. Трижды в течение дня истребителями и штурмовиком нанесены ракетные удары по нашим позициям в Бериславском районе, без потерь. Одному из штурмовиков нанесено поражение. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

Нашей авиацией нанесено 18 ударов по командным и опорным пунктам, по складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и по логистически-транспортным мощностям. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработан ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, 2 пунктам управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага. Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.

Установлено, что по итогам боевого дня вражеские силы уменьшились на 102 рашиста, 6 танков, гаубицу "Мста-Б", реактивную систему залпового огня "Град", мобильный 120 мм миномет, 8 единиц авто-бронетехники. Уничтожено 5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражен пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Казацкого.

Ночью ВСУ ударили по вражескому составу боеприпасов в районе аэродрома в Мелитополе. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, "попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва". По предварительным данным, было попадание сразу по двум вражеским локациям. Вторая – склад боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты в очередной раз безрезультатно пытаются восстановить.

Также ВСУ ударили по переправе в районе Новой Каховки, которой пользовались захватчики. Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Координатами наши силы обеспечили бойцы движения сопротивления "Юг Украинской добровольческой армии".

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь Иван Федоров Сергей Братчук
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