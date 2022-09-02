"ВСУ нужны танки Leopard 2 и Abrams". Шмыгаль обратился к Шольцу и Байдену
Ждем помощи от партнеров
IMAGO
Украина ждет от немецкого канцлера Олафа Шольца отмашки на прямые поставки для ВСУ современных танков Leopard 2, а от американского президента Джо Байдена – Abrams. Об этом перед предстоящим визитом в Берлин сказал в интервью dpa премьер Денис Шмигаль, как сообщает Deutsche Welle.
По словам главы Кабмина, который 3 сентября прибудет в Германию, а в воскресенье встретится с Шольцем, Киев надеется, что Запад откорректирует дальнейшую "философию поставок вооружений".
"Под этим я имею в виду: должны быть поставлены и современные боевые танки. Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки Abrams, а из Германии мы ожидаем Leopard 2. Это современные танки, которые нужны Украине на поле боя".
В то же время, прямые поставки современных танков и боевых машин пехоты по-прежнему – табу для Шольца, который не хочет быть пионером в этом среди стран НАТО (они пока передавали Украине только устаревшие танки и БМП советского образца). Шмыгаль считает, что нужно добиться прогресса в поставках непосредственно от производителя.
Шмыгаль также призвал Берлин поставить больше современных ЗРК Iris-T, которые пообещали немцы вскоре (4 единицы). Он говорит, что Украине нужно 12 комплексов.
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