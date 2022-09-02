Уже больше 2000 танков. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля.

За первое сентября украинскими воинами было уничтожено 350 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ по состоянию на утро 2 сентября составляют около 48700 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 2009 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 4366 (+21) ед,

артиллерийских систем - 1126 (+11) ед,

РСЗО – 289 (+2) ед,

средства ПВО - 153 (+0) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 205 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2),

крылатые ракеты - 198 (+2),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3247 (+8) ед,

специальная техника – 105 (+1).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.