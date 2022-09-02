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Уже больше 2000 танков. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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За сутки задвоились три с половиной сотни оккупантов

Уже больше 2000 танков. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля.

За первое сентября украинскими воинами было уничтожено 350 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ по состоянию на утро 2 сентября составляют около 48700 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 2009 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 4366 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 1126 (+11) ед,
  • РСЗО – 289 (+2) ед,
  • средства ПВО - 153 (+0) ед,
  • самолетов - 234 (+0) ед,
  • вертолетов - 205 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2),
  • крылатые ракеты - 198 (+2),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3247 (+8) ед,
  • специальная техника – 105 (+1).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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