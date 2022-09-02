Украинская теннисистка Марта Костюк не стала жать руку оппонентке из Беларуси
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Getty Images / Global Images Ukraine
Во время чемпионата US Open украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку сопернице из Беларуси Виктории Азаренко. Вместо традиционного рукопожатия спортсменки лишь обменялись касаниями ракеток.
По словам Костюк, она заранее предупредила оппонентку об этом и решение приняла сознательно:
"Это мое решение, потому что никто из них публично не осудил войну и действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать. Она отличный соперник. Но это никак не связано с тем, что также она и человек".
Frozen handshake between Kostyuk ans Azarenka ????— We Are Tennis (@WeAreTennis) September 1, 2022
(via @josemorgado) pic.twitter.com/31kKUMpRz0
Наша соотечественница не смогла навязать борьбу титулованной сопернице и уступила со счетом 2:6, 3:6.
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