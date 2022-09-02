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Украинская теннисистка Марта Костюк не стала жать руку оппонентке из Беларуси

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(1 голосов)

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Украинская теннисистка Марта Костюк не стала жать руку оппонентке из Беларуси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во время чемпионата US Open украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку сопернице из Беларуси Виктории Азаренко. Вместо традиционного рукопожатия спортсменки лишь обменялись касаниями ракеток.

По словам Костюк, она заранее предупредила оппонентку об этом и решение приняла сознательно:

"Это мое решение, потому что никто из них публично не осудил войну и действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать. Она отличный соперник. Но это никак не связано с тем, что также она и человек".

Наша соотечественница не смогла навязать борьбу титулованной сопернице и уступила со счетом 2:6, 3:6.

Читайте такжеМарта Костюк уступила Виктории Азаренко во втором круге US Open

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В статье: Марта Костюк война с Россией Виктория Азаренко us open
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Источник:
BBC

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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
02.09.2022 в 11:45
Хорошо, но сыграла вчера очень слабо.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.09.2022 в 11:00
Повага
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