Оккупанты не пустили миссию МАГАТЭ в кризисный центр ЗАЭС, где сейчас находятся военные рф – Энергоатом
Террористы
Енергоатом
Рашисты врут, манипулируют и искажают реальное положение дел на Запорожской АЭС и распространяют лишь выгодную информацию о визите миссии МАГАТЭ. российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС. Они распространяют манипулятивную и лживую информацию об этом визите, как отмечает пресс-служба Энергоатома.
Подавляющее большинство "СМИ со всего мира", вчера приехавших на станцию, – это российские пропагандисты. Автобусы с украинскими и иностранными журналистами, пытавшиеся попасть на Запорожскую АЭС вместе с миссией МАГАТЭ через территорию Украины, рашисты не пропустили на блокпосте.
Оккупанты врут, искажают факты и доказательства, свидетельствующие об их обстрелах станции, а также последствиях повреждений инфраструктуры ЗАЭС. Прогнозируемо обвиняют ВСУ.
Военные грузовики, находящиеся в нарушении всех требований пожарной безопасности в машинных залах энергоблоков, рашисты представили экспертам МАГАТЭ как технику войск химической защиты. Все созданные ими нарушения ядерной и радиационной безопасности пытаются спрятать во лжи и манипуляциях.
Рашисты не пустили миссию в кризисный центр ЗАЭС, где сейчас находятся российские военные, которых не должны видеть представители МАГАТЭ. То есть, часть вооруженных российских орков на атомной станции просто "спрятали".
Миссии "презентовали" заранее спланированное и срежиссированное шоу, как будто бы "жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ". А точнее – рассказывают об обстрелах, которые захватчики упорно приписывают украинским защитникам.
Захватчики специально заглушили мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы не дать возможности передавать фото и видео с ЗАЭС и его города-спутника.
К работе на Запорожской АЭС рашисты допустили только оперативный персонал и существенно ограничили пребывание людей на маршрутах членов делегации МАГАТЭ.
В этих условиях МАГАТЭ будет сложно дать объективную оценку ситуации на ЗАЭС.
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