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Резников: Швеция передаст ВСУ важные инструменты

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Что Алексей Юрьевич имеет в виду?

Резников: Швеция передаст ВСУ важные инструменты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Минобороны заявили о "прекрасных новостях" о новом пакете военной помощи от Швеции. Власти Швеции предоставят ВСУ "некоторые важные и ценные инструменты". Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Твиттере.

"Прекрасные новости о новом пакете военной помощи от Швеции, который мой друг и коллега, глава Минобороны Швеции Петер Гультквист подтвердил сегодня".

Читайте такжеДрожащим голосом. 26 февраля глава Минобороны беларуси звонил Резникову с предложением о капитуляции

Резников не стал раскрывать подробностей, однако отметил, что "некоторые важные и ценные инструменты" будут предоставлены украинским военным на передовой. Ранее сообщалось, что Украина получила от Швеции новый пакет военной помощи. Скорее всего, речь идет о необходимых ВСУ гаубицах Archer, зенитно-ракетных комплексах RBS-70 и снарядах для артиллерийских систем.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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