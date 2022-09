Резников: Швеция передаст ВСУ важные инструменты

В Минобороны заявили о "прекрасных новостях" о новом пакете военной помощи от Швеции. Власти Швеции предоставят ВСУ "некоторые важные и ценные инструменты". Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Твиттере.

Резников не стал раскрывать подробностей, однако отметил, что "некоторые важные и ценные инструменты" будут предоставлены украинским военным на передовой. Ранее сообщалось, что Украина получила от Швеции новый пакет военной помощи. Скорее всего, речь идет о необходимых ВСУ гаубицах Archer, зенитно-ракетных комплексах RBS-70 и снарядах для артиллерийских систем.

Great news of a new military assistance package from Sweden, which my friend & colleague, head of @ForsvarsdepSv Peter Hultqvist, confirmed today by VTC.

Some important & valuable tools will be provided to our troops on the front line.

Dear ????????, you help us…the way old friends do! pic.twitter.com/ZnddFMdI0Z