Резников: Швеция передаст ВСУ важные инструменты
Что Алексей Юрьевич имеет в виду?
Getty Images / Global Images Ukraine
В Минобороны заявили о "прекрасных новостях" о новом пакете военной помощи от Швеции. Власти Швеции предоставят ВСУ "некоторые важные и ценные инструменты". Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Твиттере.
"Прекрасные новости о новом пакете военной помощи от Швеции, который мой друг и коллега, глава Минобороны Швеции Петер Гультквист подтвердил сегодня".
Резников не стал раскрывать подробностей, однако отметил, что "некоторые важные и ценные инструменты" будут предоставлены украинским военным на передовой. Ранее сообщалось, что Украина получила от Швеции новый пакет военной помощи. Скорее всего, речь идет о необходимых ВСУ гаубицах Archer, зенитно-ракетных комплексах RBS-70 и снарядах для артиллерийских систем.
Great news of a new military assistance package from Sweden, which my friend & colleague, head of @ForsvarsdepSv Peter Hultqvist, confirmed today by VTC.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 1, 2022
Some important & valuable tools will be provided to our troops on the front line.
Dear ????????, you help us…the way old friends do! pic.twitter.com/ZnddFMdI0Z
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