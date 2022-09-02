ISW: путин планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой

Руководство россии, вероятно, намерено создать новые силы для усиления наступления на Украину осенью и зимой. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, заявление путина о планах ликвидировать в Украине "антироссийский анклав" говорит о том, что российский президент не отказался от своих максималистских намерений захватить всю страну.

"Заявление путина об "антироссийской" риторике, которое должно быть побеждено в военном отношении, чтобы защитить россию, подтверждает его максималистские намерения в отношении Украины и, вероятно, направлено на то, чтобы создать информационные условия для призыва к дальнейшим усилиям рф и созданию сил осенью и зимой этого года", – отмечают в ISW.

В то же время захват Донбасса до 15 сентября эксперты считают маловероятным. Оккупация региона нужна российскому командованию только для того, чтобы поднять боевой дух захватнических войск. Отмечают, что после захвата Лисичанска российская армия добилась незначительных успехов вокруг Авдеевки.

В то же время следует понимать, что многие другие эксперты считают, что публичная риторика контрастирует с настоящими намерениями россиян, которые за кулисами постоянно просят переговоров.