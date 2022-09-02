ГУР: россия может применить в войне против Украины до 350 000 человек, но имеет кадровый голод

Структура вооруженных сил россии создана еще по советским принципам комплектования. По количеству части обеспечения доминируют над боевыми подразделениями. Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире "Военного телевидения Украины".

"В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории россии, так и за ее пределами. Кроме того, россия имеет мощный контингент в Сирии. россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего советского союза, это и Армения и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане. Таким образом, если сложить это в единое целое, получается 300-350 тысяч, которые россия может применить в войне против Украины", – рассказал представитель военной разведки Украины.

Кадровый голод в стране-террористе ярко проявился после многочисленных человеческих потерь, которые оккупанты понесли еще с первых дней войны. По словам Вадима Скибицкого, в марте-апреле российским руководством было принято решение использовать в боевых действиях только военнослужащих, подписавших с вооруженными силами россии соответствующие контракты. Когда у оккупантов существенно увеличилось количество погибших и раненых военнослужащих, в россии стало меньше желающих заключить контракт для прохождения военной службы.