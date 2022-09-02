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ГУР: россия может применить в войне против Украины до 350 000 человек, но имеет кадровый голод

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ГУР: россия может применить в войне против Украины до 350 000 человек, но имеет кадровый голод

ГУР

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Структура вооруженных сил россии создана еще по советским принципам комплектования. По количеству части обеспечения доминируют над боевыми подразделениями. Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире "Военного телевидения Украины".

"В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории россии, так и за ее пределами. Кроме того, россия имеет мощный контингент в Сирии. россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего советского союза, это и Армения и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане. Таким образом, если сложить это в единое целое, получается 300-350 тысяч, которые россия может применить в войне против Украины", – рассказал представитель военной разведки Украины.

Кадровый голод в стране-террористе ярко проявился после многочисленных человеческих потерь, которые оккупанты понесли еще с первых дней войны. По словам Вадима Скибицкого, в марте-апреле российским руководством было принято решение использовать в боевых действиях только военнослужащих, подписавших с вооруженными силами россии соответствующие контракты. Когда у оккупантов существенно увеличилось количество погибших и раненых военнослужащих, в россии стало меньше желающих заключить контракт для прохождения военной службы.

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В статье: война с Россией ГУР
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Источник:
t.me/DIUkraine

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