"Мировая спортивная арена". Удары россиян разрушили дворец спорта Локомотив в Харькове
Сообщает ОВА
Синегубов Facebook
Армия рф разрушила в Харькове помещение дворца спорта Локомотив имени Г. Кирпы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты в очередной раз нанесли удары по мирной инфраструктуре Харькова и области. Около полуночи россияне ракетными ударами типа С-300 разрушили помещение спортивного комплекса "Локомотив" имени Г. Кирпы в Холодногорском районе. Это мировая спортивная арена, где тренировались наши "золотые рыбки" – чемпионки по синхронному плаванию. В этих стенах выступали мировые звезды разных видов спорта, призеры Олимпийских Игр".
"Уничтожены бассейн, современный боксерский клуб, который торжественно открыли лишь в феврале этого года. россияне в очередной раз совершают террор против мирного населения, и это все, что им остается. Ведь успехов на фронте у них нет. Все отстроим. А в наших спортивных комплексах снова будут заниматься самые талантливые спортсмены мира. После победы".
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