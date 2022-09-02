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"Мировая спортивная арена". Удары россиян разрушили дворец спорта Локомотив в Харькове

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Сообщает ОВА

"Мировая спортивная арена". Удары россиян разрушили дворец спорта Локомотив в Харькове

Синегубов Facebook

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Армия рф разрушила в Харькове помещение дворца спорта Локомотив имени Г. Кирпы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты в очередной раз нанесли удары по мирной инфраструктуре Харькова и области. Около полуночи россияне ракетными ударами типа С-300 разрушили помещение спортивного комплекса "Локомотив" имени Г. Кирпы в Холодногорском районе. Это мировая спортивная арена, где тренировались наши "золотые рыбки" – чемпионки по синхронному плаванию. В этих стенах выступали мировые звезды разных видов спорта, призеры Олимпийских Игр".

"Уничтожены бассейн, современный боксерский клуб, который торжественно открыли лишь в феврале этого года. россияне в очередной раз совершают террор против мирного населения, и это все, что им остается. Ведь успехов на фронте у них нет. Все отстроим. А в наших спортивных комплексах снова будут заниматься самые талантливые спортсмены мира. После победы".

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В статье: война с Россией Олег Синегубов
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