СБУ разоблачила предательницу, которая передавала спецслужбам рф координаты ВСУ, полученные от мужа-военного. Информатор предоставляла российским спецслужбам данные о расположении военных объектов и техники Вооруженных сил Украины вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей.

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Следствием установлено, что предательница – 31-летняя жительница Днепропетровской области, начавшая работу на врага в мае. Она пошла на такой шаг, несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ и у них есть совместный сын. Ее муж, будучи на восточном фронте, регулярно перечислял деньги на содержание ребенка.

Злоумышленница использовала своего мужа "в темную": расспрашивала данные о расположении его воинской части и других группировок ВСУ на передовых позициях. Полученную информацию она передавала через мессенджеры в военную разведку россии, где ее использовали для артиллерийских и авиаударов. Предательницу задержали после очередной передачи данных. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении.