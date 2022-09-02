Состоялся очередной обмен. 14 украинских защитников вернулись из плена
Среди освобожденных воинов – офицер и военный медик
Координаційний штаб
В рамках работы Координационного штаба по обращению с военнопленными в Донецкой области сегодня состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и россией.
Домой вернулись 14 украинских защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо – из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года.
Среди уволенных воинов – офицер и военный медик. Работа Координационного штаба по возвращению всех пленных Защитников продолжается.
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Источник:t.me/Koord_shtab
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