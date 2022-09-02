Состоялся очередной обмен. 14 украинских защитников вернулись из плена

В рамках работы Координационного штаба по обращению с военнопленными в Донецкой области сегодня состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и россией.

Домой вернулись 14 украинских защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо – из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года.

Среди уволенных воинов – офицер и военный медик. Работа Координационного штаба по возвращению всех пленных Защитников продолжается.