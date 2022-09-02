  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Состоялся очередной обмен. 14 украинских защитников вернулись из плена
В тренде

Состоялся очередной обмен. 14 украинских защитников вернулись из плена

Общие новости
(2 голосов)

Среди освобожденных воинов – офицер и военный медик

Состоялся очередной обмен. 14 украинских защитников вернулись из плена

Координаційний штаб

Новина українською

В рамках работы Координационного штаба по обращению с военнопленными в Донецкой области сегодня состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и россией.

Домой вернулись 14 украинских защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо – из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года.

Среди уволенных воинов – офицер и военный медик. Работа Координационного штаба по возвращению всех пленных Защитников продолжается.

Читайте такжешойгу в День Независимости Украины заявил, что россияне специально тормозят свою "спецоперацию"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/Koord_shtab

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде