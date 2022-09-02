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Жителям Мелитополя выдают повестки в российскую армию

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Нелюди

Жителям Мелитополя выдают повестки в российскую армию

UAonli

Новина українською

В захваченном войсками российской федерацией Мелитополе местным жителям начали выдавать повестки. Об этом сообщают местные паблики и Telegram-каналы.

По данным ресурсов, местных мужчин пытаются заставить воевать на стороне российских войск, особенно это касается тех, кто уже успел получить российский паспорт.

Первые сведения о раздаче повесток российскими военными в оккупированном Мелитополе начали появляться еще в апреле – тогда орки просто требовали мужчин явиться в "народный военкомат". Тогда мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские военные не выпускают из города мужчин.

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В статье: война с Россией
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