Жителям Мелитополя выдают повестки в российскую армию
Нелюди
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В захваченном войсками российской федерацией Мелитополе местным жителям начали выдавать повестки. Об этом сообщают местные паблики и Telegram-каналы.
По данным ресурсов, местных мужчин пытаются заставить воевать на стороне российских войск, особенно это касается тех, кто уже успел получить российский паспорт.
Первые сведения о раздаче повесток российскими военными в оккупированном Мелитополе начали появляться еще в апреле – тогда орки просто требовали мужчин явиться в "народный военкомат". Тогда мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские военные не выпускают из города мужчин.
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