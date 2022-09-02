Евробаскет-2022. Украина - Великобритания прямая трансляция матча
Ждем победы нашей команды
2 сентября сборная Украины проводит матч первого тура Евробаскета-2022 с Великобританией.
Матч Украина – Великобритания состоится в Милане, на арене Медиоланум Форум.
Начало в 15:15 по киевскому времени. Прямая онлайн видеотрансляция матча первого тура Евробаскет-2022 Украина – Великобритания будет доступна на You-tube-канале XSport.ua.
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