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Зеленский: Россия не понимает слов мира, но очень хорошо чувствует силу на поле боя

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А Запад должен поддерживать свои слова действиями

Зеленский: Россия не понимает слов мира, но очень хорошо чувствует силу на поле боя

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Слова о помощи Украине должны быть подтверждены реальными действиями.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с участниками ежегодного международного экономического форума "Амброзетти", передает пресс-службу Офиса президента.

"Должны подтверждаться действиями все слова о поддержке Украины оружием, снарядами, финансами, пока идет эта война. Россия не понимает слов мира. Но очень хорошо чувствует силу на поле боя", - отмечает он.

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"Сила должна быть за Украиной, за свободным миром. В частности, за санкциями, которые мир применяет как самозащиту от агрессии России. Сила должна быть и за бизнесом, прежде всего Европы. Репутация ни одной из компаний не выдержит лучевой болезни", - добавляет глава государства.

Он отмечает, что следует немедленно разрывать отношения со страной, пошедшей на радиационный шантаж.

"И не ждите катастроф, чтобы принимать решение, переходите к прогнозируемым партнерам. Украина – именно такой партнер", - предостерегает Зеленский.

Конечно, сейчас война. Конечно, российские ракеты бьют по нашей земле. Ежедневно мы теряем людей. Напомню вам только одну страшную цифру - 379. Столько украинских детей убиты российскими ударами. Еще более 735 детишек ранены. Все вместе в Европе и в свободном мире мы имеем силу, чтобы закончить эту войну. А значит, со временем можем перейти к более содержательным экономическим отношениям", - добавляет президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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