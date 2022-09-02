Зеленский: Россия не понимает слов мира, но очень хорошо чувствует силу на поле боя
А Запад должен поддерживать свои слова действиями
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Слова о помощи Украине должны быть подтверждены реальными действиями.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с участниками ежегодного международного экономического форума "Амброзетти", передает пресс-службу Офиса президента.
"Должны подтверждаться действиями все слова о поддержке Украины оружием, снарядами, финансами, пока идет эта война. Россия не понимает слов мира. Но очень хорошо чувствует силу на поле боя", - отмечает он.
"Сила должна быть за Украиной, за свободным миром. В частности, за санкциями, которые мир применяет как самозащиту от агрессии России. Сила должна быть и за бизнесом, прежде всего Европы. Репутация ни одной из компаний не выдержит лучевой болезни", - добавляет глава государства.
Он отмечает, что следует немедленно разрывать отношения со страной, пошедшей на радиационный шантаж.
"И не ждите катастроф, чтобы принимать решение, переходите к прогнозируемым партнерам. Украина – именно такой партнер", - предостерегает Зеленский.
Конечно, сейчас война. Конечно, российские ракеты бьют по нашей земле. Ежедневно мы теряем людей. Напомню вам только одну страшную цифру - 379. Столько украинских детей убиты российскими ударами. Еще более 735 детишек ранены. Все вместе в Европе и в свободном мире мы имеем силу, чтобы закончить эту войну. А значит, со временем можем перейти к более содержательным экономическим отношениям", - добавляет президент.
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