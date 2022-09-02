76% россиян поддерживают войну с Украиной - опрос
Такие данные недавнего опроса
фото из свободных источников
За полгода после начала полномасштабного вторжения РФ 76% россиян поддерживают действия российской армии, ведущей кровавую войну в Украине.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный российским Левада-центром.
"Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине за летние месяцы не изменился: 46% "определенно поддерживают" действия российских вооруженных сил и еще 30% "скорее поддерживают". Не поддерживают – в совокупности 17% респондентов", - сообщили социологи.
Наибольшая поддержка действий армии РФ в Украине наблюдается среди старшей возрастной группы – 85%.
В вопросе о том, следует ли продолжать военные действия или переходить к переговорам, российское общество разделилось почти поровну: около половины россиян (48%) считают, что необходимо продолжать военные действия, чуть меньше (44%) - что следует начать мирные переговоры.
Треть респондентов считают, что такие люди, как они сами, несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушение в Украине: 10% считают, что "безусловно несут", 23% - "в какой-то степени несут".
Обратную позицию придерживаются 60% опрошенных.
Опрос Левада-центра проводился 25-31 августа 2022 среди 1 612 россиян в возрасте от 18 лет. Исследования проводились дома у респондента путем личного интервью.
Статистическая погрешность не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2% для показателей, близких к 10%/90%; 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.
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