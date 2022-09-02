СМИ: Министры G7 согласовали лимит цены на российскую нефть
Страны Большой семерки пришли к консенсусу
Getty Images/Global Images Ukraine
Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) согласовали предельную цену на российскую нефть.
Об этом сообщает журналистка издания Sky News Тамары Коен в Twitter.
"Министры финансов стран G7 согласовали предельную цену на российскую нефть в ходе виртуальной встречи сегодня в обед", - заявила она.
"Мы ограничим возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти путем запрета на предоставление услуг, таких как страхование и предоставление финансирования, судам, перевозящим российскую нефть сверх согласованной предельной цены", - заявил канцлер казначейства Великобритании Надхим Захави.
При этом он добавил, что страны "Большой семерки" едины против российской "варварской агрессии и сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за суверенитет, демократию и свободу".
Exclusive:— Tamara Cohen (@tamcohen) September 2, 2022
G7 finance ministers have agreed a price cap for Russian oil, in a virtual meeting this lunchtime, @skynews can confirm.
Chancellor Nadhim Zahawi has said: “We will curtail Putin’s capacity to fund his war from oil exports…
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