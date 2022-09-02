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СМИ: Министры G7 согласовали лимит цены на российскую нефть

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Страны Большой семерки пришли к консенсусу

СМИ: Министры G7 согласовали лимит цены на российскую нефть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) согласовали предельную цену на российскую нефть.

Об этом сообщает журналистка издания Sky News Тамары Коен в Twitter.

"Министры финансов стран G7 согласовали предельную цену на российскую нефть в ходе виртуальной встречи сегодня в обед", - заявила она.

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"Мы ограничим возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти путем запрета на предоставление услуг, таких как страхование и предоставление финансирования, судам, перевозящим российскую нефть сверх согласованной предельной цены", - заявил канцлер казначейства Великобритании Надхим Захави.

При этом он добавил, что страны "Большой семерки" едины против российской "варварской агрессии и сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за суверенитет, демократию и свободу".

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В статье: война с Россией
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