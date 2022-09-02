Евробаскет-2022. Сборная Украины в стартовом матче разгромила Великобританию

В пятницу, 2 сентября, в Милане сборная Украины провела матч первого тура Евробаскета-2022 с Великобританией.

Британцы первыми реализовали свою атаку, но украинцы очень быстро перехватили инициативу и вскоре повели с счете с разницей в 10 очков. Соперник пристрелялся в середине второй 10-минутки, но на большой перерыв команды ушли при счете 42:32 в пользу Украины.

Третья четверть принесла нашей команде преимущество до +14, что позволило немного розслабиться перед заключительной 10-минуткой.

В заключительном отрезке матча сборная Украины стартовала с рывка 8:0, а уже спустя несколько минут трехочковый от Ильи Сидорова заставил тренера британцев брать минутную паузу. Островитянам удалось немного сократить отставание, но в итоге все завершилось разгромом с разницей в 29 очок - 90:61.

Лучшим игроком в составе сине-желтых стал Святослав Михайлюк, набравший 17 очков. У Лёня – 13, у Близнюка и Сидорова - по 10.

Следующий матч сборная Украины сыграет уже в субботу, 3 сентября. Соперником будет сборная Эстонии. Начало игры в 18:00. Также в группе С выступают Италия, Хорватия и Греция. В следующий раунд выйдут четыре первые сборные.

Евробаскет 2022. Группа С. Первый тур

Украина – Великобритания 90:61 (22:17, 20:15, 24:12, 24:17)

Украина: Михайлюк – 17, Лень – 13, Близнец – 10, Сидоров – 10, Лукашов – 8