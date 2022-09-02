Украина ввела санкции против дочерей Путина
В общей сложности новые санкции затронули 99 физических и 178 юридических лиц
Правительство расширило санкционный список в отношении России, включив в него дочерей Владимира Путина Катерину Тихонову и Марию Воронцову.
В общей сложности новые санкции затронули 99 физических и 178 юридических лиц, в том числе должностных лиц нацбанков России и Беларуси, группу компаний "Царьград" и предприятия военно-промышленного комплекса РФ.
"Отныне ограничения к государству-агрессору и его сторонникам будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной", - говорится в сообщении Минреинтеграции.
Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил предложения по применению персональных санкций против руководителя Русской Православной церкви патриарха Кирилла и еще семи ее представителей.
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