Украина ввела санкции против дочерей Путина

Правительство расширило санкционный список в отношении России, включив в него дочерей Владимира Путина Катерину Тихонову и Марию Воронцову.

В общей сложности новые санкции затронули 99 физических и 178 юридических лиц, в том числе должностных лиц нацбанков России и Беларуси, группу компаний "Царьград" и предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

"Отныне ограничения к государству-агрессору и его сторонникам будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной", - говорится в сообщении Минреинтеграции.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил предложения по применению персональных санкций против руководителя Русской Православной церкви патриарха Кирилла и еще семи ее представителей.