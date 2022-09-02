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Мудрик получил прямую красную карточку в первом тайме матча с Рухом

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(1 голосов)

Горняки весь второй тайм будет играть в меньшинстве

Мудрик получил прямую красную карточку в первом тайме матча с Рухом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий Шахтер в рамках 3-го тура УПЛ играет с Львовским Рухом.

Начали горняки встречу не лучшим образом – уже на 35-й минуте Михаил Мудрик получил прямую красную карточку.

Он сзади наступил на ахилл Сычу. Фол конечно был, и с опасностью получения травмы, однако прямое удаление – на усмотрение судьи.

Таким образом, весь второй тайм горняки будут играть в меньшинстве. К перерву счет 0:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Михаил Мудрик
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Комментарии (8)
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Я я я я (Веллингтон)
02.09.2022 в 18:50
Якби це мудрика так сфолили, то було б крику,що йому майже ногу відірвало. Знаємо, проходили)))))
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.09.2022 в 18:33
))) не допоможе всерівно!
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0
-2
MaximSK (Киев)
02.09.2022 в 18:25
Должен попросить прощение у команды и Йовичевича на коленях после матча, не должен игрок такого уровня такие поступки делать.
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0
-1
Термит (Київ)
02.09.2022 в 18:28
Повністю згоден! Але він не гравець, він - суддя )P.S. Шахтар не люблю, але червоної там і близько не було - максимум жовта.
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+2
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
02.09.2022 в 18:31
Так якого він "рівня"? Ютубівська звєзда - це факт.
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+1
-2
avatar
zloyded (Киев)
02.09.2022 в 18:19
НаМудрив "зірка" розпіарена Гравець - повний нуль!
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+1
-3
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scorpius (Ck)
02.09.2022 в 18:17
Фол больше на желтую, но Арановский есть Арановский
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+2
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
02.09.2022 в 18:10
"Фол конечно был, однако это же Шахтёр, поэтому..."
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+2
-3

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