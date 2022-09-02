Мудрик получил прямую красную карточку в первом тайме матча с Рухом
Горняки весь второй тайм будет играть в меньшинстве
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий Шахтер в рамках 3-го тура УПЛ играет с Львовским Рухом.
Начали горняки встречу не лучшим образом – уже на 35-й минуте Михаил Мудрик получил прямую красную карточку.
Он сзади наступил на ахилл Сычу. Фол конечно был, и с опасностью получения травмы, однако прямое удаление – на усмотрение судьи.
Таким образом, весь второй тайм горняки будут играть в меньшинстве. К перерву счет 0:0.
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Комментарии (8)
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Я я я я (Веллингтон)
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scorpius (Ck)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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