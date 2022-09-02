Мудрик получил прямую красную карточку в первом тайме матча с Рухом

Донецкий Шахтер в рамках 3-го тура УПЛ играет с Львовским Рухом.

Начали горняки встречу не лучшим образом – уже на 35-й минуте Михаил Мудрик получил прямую красную карточку.

Он сзади наступил на ахилл Сычу. Фол конечно был, и с опасностью получения травмы, однако прямое удаление – на усмотрение судьи.

Таким образом, весь второй тайм горняки будут играть в меньшинстве. К перерву счет 0:0.