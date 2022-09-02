  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Тончайшая грань" - на россии снова начали пугать США "последствиями"
В тренде

"Тончайшая грань" - на россии снова начали пугать США "последствиями"

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

И снова с намеками на ядерное оружие

"Тончайшая грань" - на россии снова начали пугать США "последствиями"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Российском министерстве иностранных дел заявили, что США отделяет "тончайшая грань" от того, чтобы стать стороной конфликта в войне против Украины.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости", приводящее слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США, осуществляя эту накачку и вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставит себя в положение близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта.

Читайте такжеГенштаб: Враг в соответствии с приказом Путина будет пробовать захватить Донетчину до 15 сентября

Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, она не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что, переступив нее, все останется как есть", - заявил Рябков.

Рябков также повторил, что Россия способна применить ядерное оружие, если существование страны будет поставлено под угрозу, поскольку "это прописано в российской военной доктрине".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Матч Футболович
02.09.2022 в 19:52
Да объявите уже наконец-то США стороной конфликта и огребите скорее п-zды. Вы ж только на оппонента который в разы меньше нападаете, Грузию, Украину, Балтике грозите… а по настоящему с Штатами, НАТО ссыте и сразу в норку… орда галимая, ничего - скоро исчезните.
Ответить
+3
0
филанкрот (donetsk)
02.09.2022 в 19:50
Koли США вступлять--росія ляже
Ответить
+2
0
avatar
scorpius (Ck)
02.09.2022 в 19:37
Смеющийся мужик, похожий на Байдена весьма красноречив))
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде