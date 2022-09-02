"Тончайшая грань" - на россии снова начали пугать США "последствиями"
И снова с намеками на ядерное оружие
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В Российском министерстве иностранных дел заявили, что США отделяет "тончайшая грань" от того, чтобы стать стороной конфликта в войне против Украины.
Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости", приводящее слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.
"Мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США, осуществляя эту накачку и вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставит себя в положение близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта.
Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, она не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что, переступив нее, все останется как есть", - заявил Рябков.
Рябков также повторил, что Россия способна применить ядерное оружие, если существование страны будет поставлено под угрозу, поскольку "это прописано в российской военной доктрине".
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