ВСУ на Херсонщине ликвидировали российский штурмовик
Еще один российский грач никуда больше не полетит
фото из свободных источников
Подбитый российский самолет Су-25, атаковавший позиции ВСУ в Херсонской области, окончательно выведен из состава российских сил.
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Поврежденный вчера в районе Сухого Ставка самолет Су-25 выведен из состава вражеских сил", - говорится в сообщении.
ВСУ также нанесли удары по паромной переправе вблизи села Львове и по двум районам сосредоточения сил противника.
Также ОК "Юг" сообщает об уничтожении 37 россиян, 3 танков, 4 гаубиц "Мста-Б", РСЗО "Град", 10 единиц авто-бронетехники и состава боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.
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