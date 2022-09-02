ВСУ на Херсонщине ликвидировали российский штурмовик

Подбитый российский самолет Су-25, атаковавший позиции ВСУ в Херсонской области, окончательно выведен из состава российских сил.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Поврежденный вчера в районе Сухого Ставка самолет Су-25 выведен из состава вражеских сил", - говорится в сообщении.

ВСУ также нанесли удары по паромной переправе вблизи села Львове и по двум районам сосредоточения сил противника.

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Также ОК "Юг" сообщает об уничтожении 37 россиян, 3 танков, 4 гаубиц "Мста-Б", РСЗО "Град", 10 единиц авто-бронетехники и состава боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.