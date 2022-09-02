Генштаб: Около Херсона и Энергодара уничтожена рота россиян. Большинство оккупантов умерло от ранений

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 2 сентября.

Идут сто девяносто первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник пытается установить полный контроль над территорией Донецкой области и удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.

В частности, ночью и утром были нанесены 5 ракетных ударов по городу Харьков, два из которых из зенитного ракетного комплекса С-300. Также, по Ивановке выпущено 23 реактивных снаряда из систем залпового огня "Град" и "Ураган", два из которых - кассетными боеприпасами. Нанесены 9 авиаударов по населенным пунктам Марьинка, Соледар, Победа, Зайцево.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия контрольных проверок подразделений, а также подготовка к очередным военным учениям. В городе Брест обнаружена дислокация подразделений БПЛА вооруженных сил российской федерации, которые привлекаются к разведке приграничных районов Украины.

На Северском направлении противник удерживает отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка, Хреновка, Каменская Слобода Черниговской области и Нововасиловка, Майское, Суходол, Новая Слобода Сумской области.

На Слобожанском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу возможности продвигаться вглубь территории нашего государства.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Победа, Старый Салтов и Пришиб.

Совершил дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Лебяже.

Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе населенного пункта Гусаровка.

На Славянском направлении подразделения врага обстреляли из танков, минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Вернополье, Бражевка, Дубровное, Долина, Богородичное, Донецкое, Райгородок, Краснополье. Активных наступательных действий враг не вел.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Переездное, Веселое, Раздолевка, Григоровка, Северск.

На Бахмутском направлении совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка, Юрьевка.

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Силы обороны успешно отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Веселая Долина.

Наступательными действиями подразделения так называемых "кадыровцев" пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении обстрелов подверглись населенным пунктам Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опросное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка.

Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение по направлениям населенных пунктов Первомайское, Опросное и Невельское. Благодаря слаженным действиям Сил обороны, враг был отброшен на предыдущие позиции.

На Новопавловском направлении активных наступательных действий не проводил. Зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Великая Новоселка, Нескучное, Богоявленка, Пречистовка, Новомайорск, Никольское.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоочеретоватое, Новоселка, Времовка, Новополь, Новодаровка, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка, Белогорье.

На Южнобужском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Широкое, Партизанское, Новопетровка, Трудолюбовка, Любомировка, Шевченково, Луч, Степная Долина, Прибугское, Лиманы, Таврическое, Любимовка.

Вооруженные Силы Украины успешно отразили наступление противника неподалеку от Высокополья и Потемкиного.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи по разведке и блокированию гражданского судоходства.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

Рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе "Потерянный мир" покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках.

В связи с приездом комиссии МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции. Около 100 единиц переместили на завод "Атом Энергомаш", остальные рассредоточили в ближайших населенных пунктах.

Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены 3 артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и около роты личного состава. Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерло от полученных ранений.

Авиация Воздушных Сил совместно с армейской авиацией Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжает нанесение ударов по критически важным объектам противника, скоплению живой силы и военной техники, пунктам управления и складам с боеприпасами и горючим.