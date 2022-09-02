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"Поставило крест на переговорах". На россии отреагировали на указ Зеленского про роспуск ТКГ

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Кажется, что на россии тоже начали понимать, что Украина не идет на переговоры

"Поставило крест на переговорах". На россии отреагировали на указ Зеленского про роспуск ТКГ

фото из свободных источников

Новина українською

Российская Федерация считает, что роспуск украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) якобы поставил "крест на переговорах".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в Беларуси и главы российской делегации в ТКГ Бориса Грызлова.

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"Своим заявлением и указом (президент Украины, - ред.) Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии", - отметил он.

По его словам, с украинской стороной якобы невозможно было договариваться.

"Договариваться будем тогда, когда будут созданы все необходимые для этого условия, когда будут достигнуты цели "специальной военной операции", - добавил Грызлов.

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В статье: война с Россией
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