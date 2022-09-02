"Поставило крест на переговорах". На россии отреагировали на указ Зеленского про роспуск ТКГ
Кажется, что на россии тоже начали понимать, что Украина не идет на переговоры
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Российская Федерация считает, что роспуск украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) якобы поставил "крест на переговорах".
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в Беларуси и главы российской делегации в ТКГ Бориса Грызлова.
"Своим заявлением и указом (президент Украины, - ред.) Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии", - отметил он.
По его словам, с украинской стороной якобы невозможно было договариваться.
"Договариваться будем тогда, когда будут созданы все необходимые для этого условия, когда будут достигнуты цели "специальной военной операции", - добавил Грызлов.
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