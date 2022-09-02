  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Байден просит Конгресс одобрить выделение Украине еще почти $12 млрд
В тренде

Байден просит Конгресс одобрить выделение Украине еще почти $12 млрд

Общие новости
(1 голосов)

А также 2 млрд долларов - на помощь в укреплении внутренних поставок энергоносителей

Байден просит Конгресс одобрить выделение Украине еще почти $12 млрд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден просит Конгресс выделить Украине 11,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.

Об этом сказал журналистам в пятницу представитель администрации Байдена, сообщает The Hill.

Администрация Байдена просит Конгресс США одобрить выделение Украине дополнительной помощи в области безопасности и экономики в размере 11,7 млрд долларов, а также 2 млрд долларов - на помощь в укреплении внутренних поставок энергоносителей, чтобы компенсировать влияние войны на мировой энергетический рынок.

"Мы сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины и защитить свою демократию, и мы просто не можем допустить, чтобы эта поддержка Украины закончилась", – заявил журналистам представитель администрации.

Белый дом заявляет, что средства необходимы для поддержки темпов оказания помощи Украине в течение первых трех месяцев 2023 финансового года, который начинается в начале октября.

Читайте такжеЗеленский провел телефонный разговор с Байденом

Представитель администрации сказал, что примерно три четверти средств, уже одобренных Конгрессом для Украины, потрачены.

Конгресс на двухпартийной основе одобрил выделение более 53 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности, экономики и гуманитарной помощи для противодействия российскому вторжению в Украину в текущем году.

Напомним, что Байден подписал последний пакет на общую сумму 40 млрд долларов в мае.

В то время Белый дом заявил, что ожидает, что этих средств хватит до конца финансового года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Джо Байден
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде