Байден просит Конгресс одобрить выделение Украине еще почти $12 млрд
А также 2 млрд долларов - на помощь в укреплении внутренних поставок энергоносителей
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден просит Конгресс выделить Украине 11,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.
Об этом сказал журналистам в пятницу представитель администрации Байдена, сообщает The Hill.
Администрация Байдена просит Конгресс США одобрить выделение Украине дополнительной помощи в области безопасности и экономики в размере 11,7 млрд долларов, а также 2 млрд долларов - на помощь в укреплении внутренних поставок энергоносителей, чтобы компенсировать влияние войны на мировой энергетический рынок.
"Мы сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины и защитить свою демократию, и мы просто не можем допустить, чтобы эта поддержка Украины закончилась", – заявил журналистам представитель администрации.
Белый дом заявляет, что средства необходимы для поддержки темпов оказания помощи Украине в течение первых трех месяцев 2023 финансового года, который начинается в начале октября.
Представитель администрации сказал, что примерно три четверти средств, уже одобренных Конгрессом для Украины, потрачены.
Конгресс на двухпартийной основе одобрил выделение более 53 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности, экономики и гуманитарной помощи для противодействия российскому вторжению в Украину в текущем году.
Напомним, что Байден подписал последний пакет на общую сумму 40 млрд долларов в мае.
В то время Белый дом заявил, что ожидает, что этих средств хватит до конца финансового года.
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