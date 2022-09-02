Зеленский второй раз за неделю собрал Ставку
Все понимают, какие основные вопросы обсуждались
president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский 2 августа в своем традиционном вечернем видеообращении сообщил, что в пятницу снова провел заседание ставки верховного главнокомандующего.
"Сегодня провел еще одно на этой неделе заседание ставки верховного главнокомандующего.
Присутствовали, как всегда, руководители сектора обороны, безопасности – Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов, другие. Докладывали командующие оперативными направлениями Сырский, Литвинов, Ковальчук.
Думаю, что все понимают, какие основные вопросы, приняты и определенные решения. Думаю, мы их все увидим", - сказал Зеленский.
Напомним, что в среду, 31 августа, Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором присутствовали руководители силовых ведомств, военные докладывали о развитии ситуации на передовой.
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