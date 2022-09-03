Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС: первые итоговые заявления главы организации
Что вывез Гросси из Энергодара
Getty Images / Global Images Ukraine
После визита миссии Международного агентства по атомной энергетике на Запорожскую АЭС, ее глава Рафаэль Мариано Гросси дал брифинг для журналистов.
Главные заявления Рафаэля Гросси передает РБК-Украина.
- На Запорожской АЭС остаются шестеро представителей МАГАТЭ;
- Миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции увидела все, что хотела увидеть в первую очередь;
- На следующей неделе Гросси представит отчет о ситуации исполнительному совету МАГАТЭ;
- Физическая целостность ЗАЭС нарушена, но большинство систем работает удовлетворительно;
- На Запорожской АЭС представители МАГАТЭ оставаться до стабилизации ситуации;
- По словам Гросси, ситуация на ЗАЭС не идеальная, но ее нельзя сравнивать с ЧАЭС;
- При осмотре атомной станции экспертов сопровождали представители "Росатома". Россияне запретили общаться со своими военными на ЗАЭС.
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