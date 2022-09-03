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Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС: первые итоговые заявления главы организации

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Что вывез Гросси из Энергодара

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС: первые итоговые заявления главы организации

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После визита миссии Международного агентства по атомной энергетике на Запорожскую АЭС, ее глава Рафаэль Мариано Гросси дал брифинг для журналистов.

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Главные заявления Рафаэля Гросси передает РБК-Украина.

  • На Запорожской АЭС остаются шестеро представителей МАГАТЭ;
  • Миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции увидела все, что хотела увидеть в первую очередь;
  • На следующей неделе Гросси представит отчет о ситуации исполнительному совету МАГАТЭ;
  • Физическая целостность ЗАЭС нарушена, но большинство систем работает удовлетворительно;
  • На Запорожской АЭС представители МАГАТЭ оставаться до стабилизации ситуации;
  • По словам Гросси, ситуация на ЗАЭС не идеальная, но ее нельзя сравнивать с ЧАЭС;
  • При осмотре атомной станции экспертов сопровождали представители "Росатома". Россияне запретили общаться со своими военными на ЗАЭС.
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В статье: война с Россией
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