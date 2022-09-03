Вторая победа Шахтера, Динамо подписывает легионера. Главные новости за 2 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 2-е сентября.

Второй тур УПЛ стартовал во Львове. В матче встретились команды, идущие на разных полюсах турнирной таблицы - пока "Шахтер" был близок к вершине, "Рух" обитал в зоне вылета. Матч подтвердил правильность расположения мест. Несмотря на достаточное раннее удаление Михаила Мудрика, "горняки" все 90 минут владели инициативой, сумев при этом забить лишь раз - Бондарь классно навесил в штрафную, а Конопля нанес удар головой. "Рух" попытался прибавить в концовке, но на результат это не повлияло - 1:0 в пользу дончан. Отдельно отметим, что в матче впервые с октября сыграл Лассина Траоре, а Марьян Швед дебютировал за "Шахтер".

Весьма неожиданный трансфер ожидал нас в пятницу. Киевское "Динамо" объявило о переходе игрока сборной Ямайки Кахима Перриса. Официально известно, что столичная команда подписала с футболистом четырехлетний контракт. Перрис - игрок правого фланга атаки и, в теории, должен будет конкурировать с Виктором Цыганковым, у которого остался один год по действующему соглашению. Последним клубом Перриса был словенский "Копер". Также отметим трансфер "Днепра-1" - клуб внес в заявку на сезоне экс-лидера "Металлиста" Фареса Балули .

Тем временем продолжается разбирательство вокруг вопроса единого телепула. В четверг Печерский районный суд города Киева запретил УПЛ и УАФ бросать страйки на Youtube-каналы "1+1 Media" и снимать очки с клубов, которые отказались сотрудничать с Setanta Sports. Спустя сутки свой ответ подготовила украинская премьер-лига. В официальном пресс-релизе сказано, что лига будет действовать в правовом поле и обжалует решение в соответствии с действующим законодательством. Отметим, что первый матч третьего тура "Рух" - "Шахтер" транслировался только на канале "2+2".

Неожиданный трансфер коснулся украинского футболиста. Игрок молодежной сборной Николай Кухаревич покинул "Левен", дабы устроиться в шотландском "Хиберниане". Неожиданность в том, что бельгийцы летом продлили на год аренду украинца, однако очень быстро её расторгли. Контракт 21-летнего Кухаревича принадлежит французскому "Труа", однако прошлый год он провел как раз в составе "Левена". Напомним, что Николай - воспитанник львовского клуба "Рух".

Но не у всех украинцев тяжело идут дела в Бельгии. Всего несколько дней назад Роман Яремчук перешел в "Брюгге", а уже в пятницу отличился забитым голом. Несмотря на то, что игру против "Серкль Брюгге" нападающий начал в запасе, на 63-й минуте он появился на поле. А уже спустя 20 минут отличился первым голом за новую команду. Отметим, что "Брюгге" победил со счетом 4:0 и после семи туром идет на втором месте. К слову, другой украинец, Эдуард Соболь, за "Брюгге" в пятницу не сыграл, просидев весь поединок в запасе.