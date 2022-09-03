Генштаб: В течение суток авиация Сил обороны Украины совершила более сорока вылетов в поддержку действий сухопутных групп

Генеральный штаб ВСУ традиционно доложил об актуальной ситуации на фронте. Самые свежие данные – по состоянию на семь утра третьего сентября, когда продолжаются уже 192-е сутки полномасштабного вторжения.

российский враг продолжает сосредоточивать свои усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

За минувшие сутки враг нанес 6 ракетных и более 20 авиаударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадали населенные пункты Полтавка, Пришиб, Перемоха, Крещеновка, Осокоровка и Белогорье.

С наступлением сумерек враг активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

В частности, подтверждено уничтожение живой силы врага на Запорожском направлении. По данным разведки, конвой вражеских грузовиков, один из которых был заполнен телами погибших, направлялся в направлении Бердянска, где развернулся крематорий.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

На Северском направлении враг обстреливал районы Сеньковки, Черниговской области, Миропольское, Порозок, Сумской области.

На Слобожанском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения сил обороны удерживают позиции и не позволяют врагу продвигаться вглубь территории Украины.

На Харьковском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Золочев, Большие Проходы, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пришиб.

На Славянском направлении артиллерийские обстрелы со стороны оккупантов подверглись населенным пунктам Большая Камышеваха, Карнауховка, Вернополье. Враг активных наступательных действий не вел.

На Краматорском направлении враг обстрелял районы населённых пунктов Райгородок, Северск, Спорное.

На Бахмутском направлении минометы, танки, ствольная и реактивная артиллерия обстреляли районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Кодема.

На Авдеевском направлении из танков, минометов и ствольной артиллерии обстреляли населенные пункты Авдеевка, Водяное, Веселое.

враг не вел активных наступательных действий на Новопавловском направлении, а обстреливал районы населенных пунктов Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка.

На Запорожском направлении враг обстреливал объекты в районах населенных пунктов Новоселка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное, Щербаки, Белогорье.

На Южном Бухском направлении враг обстрелял районы населённых пунктов Лозовое, Андреевка, Ольгино, Зеленое Гая, Степная Долина.

Силы обороны успешно отразили наступление врага в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

В течение суток авиация Сил обороны Украины совершила более 40 вылетов в поддержку действий сухопутных групп, в ходе которых уничтожены несколько пунктов управления врага и склад с боеприпасами. Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB-2 нанес ракетный удар, сдетонировавший боеприпасы и уничтоживший 2 единицы бронированных машин противника вместе.

Ракетные войска и артиллерия группировок украинских военных продолжают выполнять задачи контрбатарейного боя, срыв системы контроля врага и логистической поддержки. Итак, было поражено более 10 концентраций вражеской живой силы, в том числе 3 взводных укрепления. Уничтожены 3 зенитных ракетных комплекса и несколько единиц бронетехники оккупантов.

русский агрессор испытывает несокрушимость духа нашего народа и жажду освобождения украинских земель. Особенно это заметно в южных регионах, где российские оккупанты усиливают фильтрационные меры, пытаясь ослабить патриотические чувства населения временно оккупированных областей.