Гайдай: Россияне занижают курс валют в оккупации, чтобы показать, что гривня ничего не стоит

С понедельника правительство так называемой "лнр" установит "официальный" курс валюты 1 к 1,25, что вдвое меньше первоначального. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Еще несколько месяцев назад за 100 гривен на оккупированной территории Луганщины можно было получить 250 рублей. Позже менялы предлагали 170 рублей, а если сбережения у вас слишком большие – то даже 180. С понедельника 5 сентября за 100 гривен будут давать только 125 рублей.

Россияне хотят ментально разуверить людей в устойчивости гривни, в крепости Украинского государства, показать, что гривня уже вроде бы ничего не стоит – то есть, почти как и рубль.

Фактически страдают люди, у которых остались гривневые сбережения или кому продолжают поступать социальные и пенсионные выплаты. В подавляющем большинстве это пожилые люди, инвалиды, малообеспеченные. Грабят именно их. Им уже полгода обещают "конкурентоспособный уровень социальных гарантий" и находят причины отказать в оформлении пенсии", - подчеркнул глава Луганской ОВА.