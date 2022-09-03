За сутки ВСУ уничтожили 25 российских танков и 37 ББМ – Генштаб

Генштаб Вооруженных Сил Украины обновил данные результатов работы украинской армии против российских оккупантов.

За прошедшие сутки наши военные ликвидировали 350 противников. Кроме того, были уничтожены 25 танков, 37 боевых бронированных машин и еще 45 единиц российской техники.

Общие потери оккупантов с 24 февраля выглядят следующим образом:

личного состава – около 49050 (+350 за последние сутки) лиц ликвидировано;

танков ‒ 2034 (+25) ед;

боевых бронированных машин – 4403 (+37) ед;

артиллерийских систем – 1134 (+8) ед;

РСЗО – 293 (+4) ед;

средств ПВО – 153 (+0) ед;

самолетов – 235 (+1) ед;

вертолетов – 205 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+11) ед;

крылатых ракет – 203 (+5) ед;

кораблей/катеров – 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3268 (+21) ед;

специальной техники – 105 (+0) ед.

Отмечается, что наибольшее количество потерь россияне понесли на Донецком и Криворожском направлениях.