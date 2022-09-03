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Игорь Суркис: Возможно и хорошо, что ОПЗЖ запретили. Там были некоторые депутаты, которые не были проукраински настроены

Общие новости
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(3 голосов)

Брат не поверит…

Игорь Суркис: Возможно и хорошо, что ОПЗЖ запретили. Там были некоторые депутаты, которые не были проукраински настроены

Фото: pravda.com.ua

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал связь "бело-синих" с партией "ОПЗЖ":

– Вам и брату еще упрекают, что Григорий Суркис был депутатом от пророссийской партии "ОПЗЖ". И фанаты "Динамо" постоянно напоминали об этом.

– Возможно, если бы я был фанатом, тоже за это упрекал бы. Но нужно знать глубину проблемы. Мой брат для Украины сделал больше, чем многие политики. Не хочу влезать в политику, но должен уже.

"ОПЗЖ" сейчас запретили – и, возможно, это хорошо ... Поскольку там были некоторые депутаты, которые не были проукраински настроены! Но основная масса, в том числе и мой брат, делают все для того, чтобы принимать необходимые законы в это военное время для победы в этой безумной войне. Но они до войны не делали ничего такого, за что их сегодня надо осуждать. Истина проста – не надо всех стричь под один гребень. Я знаю многих этих людей. Они больше патриоты, чем многие из тех, кто бьет себя в грудь и взывает "Я – патриот!".

Хотите – пишите, хотите – нет. Мой брат принес Евро-2012, во что никто не верил, добился проведения финала ЛЧ-2018 в Украине. И этим открыл стране европейские ворота. Спал по три часа в день. И это привело к тому, что в 2013 году ему поставили три стента в сердце. А когда его в очередной раз господин Порошенко вместе с господином Павелко просто нагло не пустили в исполком УЕФА, мой аргумент был: "Уважаемые, мы имеем представителя, который для Украины делает очень много и может это делать дальше", - сказал Игорь Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев) ОПЗЖ
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (6)
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alex.belogubko (одесса)
03.09.2022 в 11:35
они поменяют название партии и все остануться у корыта
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0
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.09.2022 в 11:25
Боже, які патріоти... Гріша недосипав, бідний....
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0
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.09.2022 в 11:23
почему больше всех предателей в опзж и слуге народа.?готовились встретить "хозяев"из педерации с цветами?не вышло.теперь нужно срочно замести следы.брату это тоже говорил?
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0
0
Footballers (Умань)
03.09.2022 в 11:08
Правильно-ва всьом вінават Порошенко.Опзжопники щирі українці разом з своїми ze другом.
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+1
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
03.09.2022 в 11:03
Розстріляти по закону воєнного часу як мародерів та колоборантів.
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0
-1
MaximSK (Киев)
03.09.2022 в 10:49
Думаю ему и Григорию надо было извинится перед фанатами за то, что были членами этой пророссийкой партии, многие из которых оказались предателями. Если бы они не дай Бог захватили Киев, уверен что почти все члены партии перешли бы на сторону оккупантов.
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0
0

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