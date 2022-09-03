Игорь Суркис: Возможно и хорошо, что ОПЗЖ запретили. Там были некоторые депутаты, которые не были проукраински настроены

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал связь "бело-синих" с партией "ОПЗЖ":

“ – Вам и брату еще упрекают, что Григорий Суркис был депутатом от пророссийской партии "ОПЗЖ". И фанаты "Динамо" постоянно напоминали об этом.

– Возможно, если бы я был фанатом, тоже за это упрекал бы. Но нужно знать глубину проблемы. Мой брат для Украины сделал больше, чем многие политики. Не хочу влезать в политику, но должен уже.

"ОПЗЖ" сейчас запретили – и, возможно, это хорошо ... Поскольку там были некоторые депутаты, которые не были проукраински настроены! Но основная масса, в том числе и мой брат, делают все для того, чтобы принимать необходимые законы в это военное время для победы в этой безумной войне. Но они до войны не делали ничего такого, за что их сегодня надо осуждать. Истина проста – не надо всех стричь под один гребень. Я знаю многих этих людей. Они больше патриоты, чем многие из тех, кто бьет себя в грудь и взывает "Я – патриот!".

Хотите – пишите, хотите – нет. Мой брат принес Евро-2012, во что никто не верил, добился проведения финала ЛЧ-2018 в Украине. И этим открыл стране европейские ворота. Спал по три часа в день. И это привело к тому, что в 2013 году ему поставили три стента в сердце. А когда его в очередной раз господин Порошенко вместе с господином Павелко просто нагло не пустили в исполком УЕФА, мой аргумент был: "Уважаемые, мы имеем представителя, который для Украины делает очень много и может это делать дальше", - сказал Игорь Суркис.