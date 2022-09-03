Британская разведка: российское командование должно выбирать, куда направлять резерв, который удастся создать

Британская разведка выпустила традиционный ежедневный отчет по ситуации на фронте в украинско-российской войне. Как отмечают разведчики, с 29-го августа 2022-го года Вооруженные Силы Украины возобновили наступательные действия на юге Украины. Одним из элементов этого наступления является постоянное продвижение на широком фронте западнее реки Днепр, сосредотачиваясь на трех направлениях в пределах оккупированной россией Херсонской области.

У операции есть ограниченные непосредственные цели, но украинские силы, вероятно, достигли определенной тактической неожиданности; используя нехорошее материально-техническое обеспечение, администрирование и управление в русских вооруженных силах.

Поскольку боевые действия также продолжаются на Донбассе и Харьковском направлении, ключевым решением для российских командований в ближайшие дни будет куда направить любой оперативный резерв, который они смогут создать.