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Британская разведка: российское командование должно выбирать, куда направлять резерв, который удастся создать

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Украина возобновила наступление на южном направлении

Британская разведка: российское командование должно выбирать, куда направлять резерв, который удастся создать

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Британская разведка выпустила традиционный ежедневный отчет по ситуации на фронте в украинско-российской войне. Как отмечают разведчики, с 29-го августа 2022-го года Вооруженные Силы Украины возобновили наступательные действия на юге Украины. Одним из элементов этого наступления является постоянное продвижение на широком фронте западнее реки Днепр, сосредотачиваясь на трех направлениях в пределах оккупированной россией Херсонской области.

У операции есть ограниченные непосредственные цели, но украинские силы, вероятно, достигли определенной тактической неожиданности; используя нехорошее материально-техническое обеспечение, администрирование и управление в русских вооруженных силах.

Поскольку боевые действия также продолжаются на Донбассе и Харьковском направлении, ключевым решением для российских командований в ближайшие дни будет куда направить любой оперативный резерв, который они смогут создать.

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В статье: война с Россией
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