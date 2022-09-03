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Россияне обстреляли Сумскую область с минометов

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Россияне обстреляли Сумскую область с минометов

Державна прикордонна служба України

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Враг утром обстрелял из минометов Великописаревскую громаду в Сумской области, пострадавших нет. Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночь сегодня была тихой. Но утро началось с обстрела Великописаревской громады, 5 минометных прилетов в половине девятого утра. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Также в первой половине дня противник в трех случаях накрыл территорию Краснопольской громады из 120-миллиметровых минометов и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, в общей сложности прилетели почти четыре с половиной десятка мин и полдесятка снарядов. Огонь велся из российских населённых пунктов Поповка и Пороз", - говорится в сообщении.

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В статье: Сумы война с Россией
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