Россияне обстреляли Сумскую область с минометов
В очередной раз
Державна прикордонна служба України
Враг утром обстрелял из минометов Великописаревскую громаду в Сумской области, пострадавших нет. Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Ночь сегодня была тихой. Но утро началось с обстрела Великописаревской громады, 5 минометных прилетов в половине девятого утра. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
Также в первой половине дня противник в трех случаях накрыл территорию Краснопольской громады из 120-миллиметровых минометов и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, в общей сложности прилетели почти четыре с половиной десятка мин и полдесятка снарядов. Огонь велся из российских населённых пунктов Поповка и Пороз", - говорится в сообщении.
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