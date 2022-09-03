Россияне обстреляли Сумскую область с минометов

Враг утром обстрелял из минометов Великописаревскую громаду в Сумской области, пострадавших нет. Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночь сегодня была тихой. Но утро началось с обстрела Великописаревской громады, 5 минометных прилетов в половине девятого утра. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Также в первой половине дня противник в трех случаях накрыл территорию Краснопольской громады из 120-миллиметровых минометов и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, в общей сложности прилетели почти четыре с половиной десятка мин и полдесятка снарядов. Огонь велся из российских населённых пунктов Поповка и Пороз", - говорится в сообщении.