ВСУ уничтожили вертолет и беспилотник врага в Донецкой области

Воздушные Силы ВСУ уничтожили еще две вражеские цели на Донетчине - вертолет и беспилотник. Об этом они сообщили в Телеграме.

"3 сентября Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать оккупанта в воздухе. Около 10.30 в Донецкой области уничтожен очередной вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат "Форпост", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в статистике уничтоженной российской техники за прошлые сутки появился сбитый самолет.