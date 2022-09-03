ВСУ уничтожили вертолет и беспилотник врага в Донецкой области
Плюс в список уничтоженной техники
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Воздушные Силы ВСУ уничтожили еще две вражеские цели на Донетчине - вертолет и беспилотник. Об этом они сообщили в Телеграме.
"3 сентября Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать оккупанта в воздухе. Около 10.30 в Донецкой области уничтожен очередной вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат "Форпост", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в статистике уничтоженной российской техники за прошлые сутки появился сбитый самолет.
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Источник:Повітряні сили ЗСУ
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