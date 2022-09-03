В Николаеве прозвучали взрывы, ранена женщина
Об этом сообщил мэр города
ГСЧС Николаева
В Николаеве раздались взрывы, в результате чего одна женщина получила ранение. Об этом сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Около 11:30 в Николаеве раздались взрывы. В данный момент известно о попадании в гаражи в одном из районов города. Там возник пожар – его ликвидируют спасатели", - говорится в сообщении.
Также, как сообщалось ранее, сегодня около 4:20, вражеские войска нанесли удар по г. Вознесенску Николаевской области, последствия неизвестны.
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Источник:Телеграм мера Миколаєва
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