  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Николаеве прозвучали взрывы, ранена женщина
В тренде

В Николаеве прозвучали взрывы, ранена женщина

Общие новости
(1 голосов)

Об этом сообщил мэр города

В Николаеве прозвучали взрывы, ранена женщина

ГСЧС Николаева

Новина українською

В Николаеве раздались взрывы, в результате чего одна женщина получила ранение. Об этом сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Около 11:30 в Николаеве раздались взрывы. В данный момент известно о попадании в гаражи в одном из районов города. Там возник пожар – его ликвидируют спасатели", - говорится в сообщении.

Также, как сообщалось ранее, сегодня около 4:20, вражеские войска нанесли удар по г. Вознесенску Николаевской области, последствия неизвестны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Николаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде